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  • Губерниев назвал свободного тренера, при котором в «Спартаке» будет порядок

Губерниев назвал свободного тренера, при котором в «Спартаке» будет порядок

22 июля 2024, 20:41
13

Комментатор Дмитрий Губерниев спрогнозировал скорую отставку Деяна Станковича в «Спартаке». Он уверен, что порядок в московском клубе будет только при Игоре Шалимове.

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может.

Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определенного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Еще ругаются с игроками.

Поэтому, с моей точки зрения, порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова.

Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но, с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надежно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот все.

Люди идут своим странным путем, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» назначил Станковича этим летом.
  • В матче 1-го тура РПЛ команда уступила «Оренбургу» (0:2).

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ЯНикПоменял
1721670233
Два проигрыша Спартака и очередной тренер вылетит с самой тряпкой.
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Цугундeр
1721670337
Оооо! )) Так вот ты с кем вчера насинячился до розовых попугаев ! ) Друг по студии -это почти что брат по жизни. Вы друг дружку (деньги в кружку ) стоите ..(
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Cleaner
1721670927
Стыдно за такую витрину...(
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paracetamol
1721671144
При Игоре Шалимове прямой вылет в пердив!
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evgevg13
1721671339
Не смотря на злорадные посты зенитопоклонников Губерниев в чем то прав
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...короче
1721671433
...случайных слов, случайных мыслей, случайная мозаика...
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Spartak_forv@
1721674752
Чья бы корова гавкала,а не Губерниев,который токсичил каждый сезон на каждого нового тренера сб. по биатлону ещё в те времена.Прекрасно помню все эти его истерики то на Польховского,то на Хованцева,то мочил Пихлера и т.д. после провальных гонок
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nik55
1721675543
губер в футболе ты очень туп-----молчи и будешь выглядеть умнее
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momwig_
1721675608
Ну почему все новеюки так хотят говна Спартак?! Ну жрите сами, нафига кидаться какашками во всё, что не любишь?
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алдан2014
1721683155
Пожалейте нас всех,не печатайте дебильные высказывания этого самовлюблённого павлина. Рвущегося к власти везде где можно.
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