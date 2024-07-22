Губерниев назвал свободного тренера, при котором в «Спартаке» будет порядок

Комментатор Дмитрий Губерниев спрогнозировал скорую отставку Деяна Станковича в «Спартаке». Он уверен, что порядок в московском клубе будет только при Игоре Шалимове.

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может.

Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. При наличии определенного выбора игроков они могут кого-то не заметить или поставить не на ту позицию. Еще ругаются с игроками.

Поэтому, с моей точки зрения, порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова.

Хождение по граблям, может, и нравится руководству, но, с моей точки зрения, болельщики уже охреневать устали. Обидно очень, потому что я считаю, что «Спартак» – это витрина российского футбола. Он должен выглядеть надежно и здорово и бороться в каждом сезоне за чемпионство, а не вот это вот все.

Люди идут своим странным путем, но ничего страшного. При поедании кактусов бывают разные ощущения. Может быть, им нравится есть такой футбольный кактус», – сказал Губерниев.