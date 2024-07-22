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Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

22 июля 2024, 09:14
7

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по матчу 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
  • Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Пусть мне кто-нибудь объяснит, чем вообще «Спартак» занимался в межсезонье. И в обороне, и в атаке. Кто-нибудь по матчу в Оренбурге это понял? Получить от такого соперника 21 удар всего и восемь в створ – это уметь надо.

Они же сегодня просто не понимали, чего хотят, в отличие от соперника, совокупная стоимость которого – 20 миллионов евро. Тогда как у «Спартака», третьего в РПЛ по Трансфермаркту, – 90.

Бывает, конечно (хотя и редко), что приходит один новичок на ключевую позицию – и всe срастается. Поэтому ждем Эсекьеля Барко.

Если помните мой комментарий сразу после назначения Станковича, я еще в тот момент относился к нему скептически, не видя ни одной веской причины для его приглашения. Но еще больший идиотизм – увольнять тренера, не дав ему времени ничего сделать. Назначив – дайте что-то построить.

Но хуже старта представить себе было сложно», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (7)
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Garrincha58
1721629074
реакция Рабиньора, а что скажет и как отреагирует бывшая мадам Спартак???
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Freyd
1721630917
Реакция этого лоха,ну очень важна.
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...короче
1721631723
...так-то оно, конечно, может быть и так, оно - как, уж есть, так и есть! Но... Даже уверенная победа Зенита померкла на фоне сверх-уверенного поражения Спартака!...
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Kollljan
1721631792
Рабинер сказал: "Получить от такого соперника 21 удар всего и восемь в створ...". Очень пренебрежительная формулировка по отношению к команде, которая, на сегодняшний день, выше классом чем Спартак. Несмотря на разницу общей стоимости игроков (опять же со слов Рабинера). Не корректное сравнение по стоимости игроков, вообще-то. Спартаку уже который год втюхивают за дорого всякий шлак.
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FCSpartakM
1721636947
разница между зенитом и Спартаком в стоимости больше, чем разница между Оренбургом и Спартаком. Вот вам и ответ, почему не нужно менять тренеров как перчатку, если вы собрались выиграть что-то. Без денег ничего не измениться. Это к камень в сторону адептов увольнения Абаскаля. Работал бы и работал человек, набирался бы опыта. Не, лучше поменять шило на мыло без изменений в составе, зато паникеры довольны)
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Владимир-Филиппов-vkontak
1721638756
Ещё пара таких матчей и в спаме будет новый тренер.
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Константин-Шапкин-google
1721641988
С такой игрой,стыки впереди. Где там Слишкович?
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