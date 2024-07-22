Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по матчу 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Спартак» (2:0).

Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Во 2-м туре москвичи сыграют с «Химками» на выезде.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Пусть мне кто-нибудь объяснит, чем вообще «Спартак» занимался в межсезонье. И в обороне, и в атаке. Кто-нибудь по матчу в Оренбурге это понял? Получить от такого соперника 21 удар всего и восемь в створ – это уметь надо.

Они же сегодня просто не понимали, чего хотят, в отличие от соперника, совокупная стоимость которого – 20 миллионов евро. Тогда как у «Спартака», третьего в РПЛ по Трансфермаркту, – 90.

Бывает, конечно (хотя и редко), что приходит один новичок на ключевую позицию – и всe срастается. Поэтому ждем Эсекьеля Барко.

Если помните мой комментарий сразу после назначения Станковича, я еще в тот момент относился к нему скептически, не видя ни одной веской причины для его приглашения. Но еще больший идиотизм – увольнять тренера, не дав ему времени ничего сделать. Назначив – дайте что-то построить.

Но хуже старта представить себе было сложно», – написал Рабинер.