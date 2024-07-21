Глушаков с женой подкололи друг друга в соцсети

Ксения Коваленко, футболистка ЖФК ЦСКА и жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, пошутила над супругом в соцсети.

Она выложила фото цирковой обезьяны и спросила у Глушакова, что он делает в цирке.

В ответ Денис выложил фото циркового бегемота, тоже спросив, что жена делает на арене.

28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.

В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.

36-летний Глушаков летом вернулся в «Химки».

Фото: соцсети Ксении Коваленко

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