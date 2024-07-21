Глушаков с женой подкололи друг друга в соцсети

Ксения Коваленко, футболистка ЖФК ЦСКА и жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, пошутила над супругом в соцсети.
Она выложила фото цирковой обезьяны и спросила у Глушакова, что он делает в цирке.
В ответ Денис выложил фото циркового бегемота, тоже спросив, что жена делает на арене.
- 28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
- В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.
- 36-летний Глушаков летом вернулся в «Химки».
Фото: соцсети Ксении Коваленко
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Источник: «Бомбардир»