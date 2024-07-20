Шнякин назвал самого важного игрока «Зенита» последних шести лет

Дмитрий Шнякин назвал Вильмара Барриоса наиважнейшим футболистом «Зенита» последних шести сезонов.

Петербургский клуб приобрел колумбийского полузащитника у «Бока Хуниорс» в 2019 году за 15 миллионов евро.

«Годы идут, «Зенит» меняет вратарей, защитников, восьмерок, вингеров, форвардов, а главный игрок все тот же. Важнейший трансфер этой чемпионской шестилетки. Все 6 сезонов с ним, с Барриосом. Купили за 15 млн в сезоне-18/19 – и забыли о проблемах в опорке на годы вперед», – написал Шнякин.