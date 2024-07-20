«Ливерпуль» может подписать звезду «Байера»

Голландский футболист «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться в «Ливерпуль».

По сведениям СМИ, тренерский штаб англичан заинтересован в футболисте, который смог бы действовать по всему флангу. Выбор пал на 23-летнего голландского защитника. «Байер» хотел бы удержать Фримпонга в команде.