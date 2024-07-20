«Ливерпуль» может подписать звезду «Байера»

Голландский футболист «Байера» Жереми Фримпонг может перебраться в «Ливерпуль».
По сведениям СМИ, тренерский штаб англичан заинтересован в футболисте, который смог бы действовать по всему флангу. Выбор пал на 23-летнего голландского защитника. «Байер» хотел бы удержать Фримпонга в команде.
- Жереми Фримпонг представляет цвета «Байера» с 2021 года.
- В минувшем сезоне голландец провел 47 поединков за немецкий коллектив.
- В них он сумел записать в актив 14 голов и 12 голевых пасов.
Источник: Todofichajes