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Латышонок назвал причину перехода в «Зенит»

19 июля 2024, 11:58
5

Новобранец «Зенита» вратарь Евгений Латышонок поделился ожиданиями от выступлений за петербургский клуб.

«Очень хочу помочь клубу сохранить чемпионство. Сделаю для этого всe возможное. Понятно, что каждый соперник будет настраиваться на нас как на последний матч. Но это нормально для команды, которая уже столько лет на первом месте. Надо этому соответствовать и сохранять те позиции, которые есть у «Зенита». Я для того и переходил сюда, чтобы завоевывать трофеи», – сказал Латышонок.

  • 26-летний голкипер дебютировал за «Зенит» в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2).
  • В прошлом сезоне он выступал за «Балтику».
  • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Латышонок Евгений
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1721379794
Ну чем ты можешь помочь, если и без тебя Зенит чемпион на все годы, пока будет существовать Газпром. *
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andrei-sarap-yandex
1721383611
причём ГАЗПРОМ или ЛУКОЙЛ....это игроки делают результат на поле....долой ЛИМИТ надоели российские бездарные игроки
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erybov1965
1721388284
Вначале сказал,что Балтика останется в РПЛ,теперь продолжил лгать,сказав,что только ради помощи Зениту сохранить чемпионство, перешел в команду и естественно,деньги не имеют ни какого значения,только любовь к футболу,победам.Мог бы еще сказать,что всю жизнь мечтал играть в этом клубе,т.е. с рождения.Сейчас это нормально врать по любому поводу и не отвечать за свои слова.Сейчас стыдно - говорить правду.
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