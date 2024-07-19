Латышонок назвал причину перехода в «Зенит»

Новобранец «Зенита» вратарь Евгений Латышонок поделился ожиданиями от выступлений за петербургский клуб.

«Очень хочу помочь клубу сохранить чемпионство. Сделаю для этого всe возможное. Понятно, что каждый соперник будет настраиваться на нас как на последний матч. Но это нормально для команды, которая уже столько лет на первом месте. Надо этому соответствовать и сохранять те позиции, которые есть у «Зенита». Я для того и переходил сюда, чтобы завоевывать трофеи», – сказал Латышонок.