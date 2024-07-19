Агент Сафонов назвал условие для подписания Дзюбой и Джикией контрактов с хорошим клубом

Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию с двумя известными российскими футболистами, которые находятся в статусе свободных агентов.

– Почему Дзюба и Джикия не востребованы среди российских клубов?

– Футбол идeт вперед, а с возрастом у игроков пропадает скорость и другие компоненты. К тому же у Джикии и Дзюбы есть определeнные запросы, которые клубы удовлетворить не могут.

– Как думаете, Дзюба и Джикия ещe смогут подписать контракт с хорошим клубом?

– Если снизят требования по зарплате, то да.