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  • Экс-игрок «Зенита» – о Клаудиньо: «Больше двадцатки за него никто никогда не даст»

Экс-игрок «Зенита» – о Клаудиньо: «Больше двадцатки за него никто никогда не даст»

19 июля 2024, 09:56
4

Бывший полузащитник ленинградского «Динамо» и «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ситуацию с возможным уходом хавбека сине-бело-голубых Клаудиньо во «Фламенго».

– Продолжаются разговоры, что «Фламенго» готов выкупить Клаудиньо за 18 миллионов евро. Реально?

– Вообще-то это его цена – плюс, минус. Больше двадцатки за него никто никогда не даст.

– Если переход будет оформлен, станет ли это серьезной потерей для «Зенита»?

– Могут возникнуть проблемы. Понятно, что Клаудиньо очень непростой парень, со своими тараканами, закидонами на поле. Но при этом он – серьезный мастер, колоссальная сила. Если бы ему еще голова не мешала, не валял бы дурака… Но сейчас бразильцу есть хорошая замена – Глушенков.

– Клаудиньо снова проявил свой сложный характер в Суперкубке, не пожав руку Семаку после замены. То есть, в отношениях не все радужно.

– А никогда не бывает гладко с более-менее яркой личностью, которая имеет непохожие взгляды на те или иные вещи. Это нормально. Все послушные только в стаде. Но пока Клаудиньо не довел еще руководство до точки кипения. Да и на поле он фигура ключевая.

  • Во время матча OLIMPBET Суперкубка России «Зенит»«Краснодар» (4:2) Клаудиньо после своей замены отмахнулся от главного тренера петербуржцев Сергея Семака.
  • 27-летний полузащитник играет за петербуржцев с 2021 года.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Клаудиньо
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1721372972
Очень сомнительно, что Глушенков хорошая замена Клаудиньо. ""**
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FCSpartakM
1721373204
На нем навариться можно только, если арабам бестолковым продавать. Бразильцы, как и говорил раньше обуют скорее, а в Европе он не нужен, ничем не выделяющийся игрок для топ лиг за свои деньги.
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