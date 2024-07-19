Экс-игрок «Зенита» – о Клаудиньо: «Больше двадцатки за него никто никогда не даст»

Бывший полузащитник ленинградского «Динамо» и «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ситуацию с возможным уходом хавбека сине-бело-голубых Клаудиньо во «Фламенго».

– Продолжаются разговоры, что «Фламенго» готов выкупить Клаудиньо за 18 миллионов евро. Реально?

– Вообще-то это его цена – плюс, минус. Больше двадцатки за него никто никогда не даст.

– Если переход будет оформлен, станет ли это серьезной потерей для «Зенита»?

– Могут возникнуть проблемы. Понятно, что Клаудиньо очень непростой парень, со своими тараканами, закидонами на поле. Но при этом он – серьезный мастер, колоссальная сила. Если бы ему еще голова не мешала, не валял бы дурака… Но сейчас бразильцу есть хорошая замена – Глушенков.

– Клаудиньо снова проявил свой сложный характер в Суперкубке, не пожав руку Семаку после замены. То есть, в отношениях не все радужно.

– А никогда не бывает гладко с более-менее яркой личностью, которая имеет непохожие взгляды на те или иные вещи. Это нормально. Все послушные только в стаде. Но пока Клаудиньо не довел еще руководство до точки кипения. Да и на поле он фигура ключевая.