В Госдуме отреагировали на скорый переезд Миранчука в США

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась об Алексее Миранчуке. Российский полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

«Мы же не спрашиваем про целесообразность игры наших ребят в НХЛ, в частности того же Овечкина, который Putin Team возглавляет. Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята – предатели.

Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включаются политика.

Я считаю, что трансфер Миранчука – это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты», – сказала Журова.