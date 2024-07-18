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В Госдуме отреагировали на скорый переезд Миранчука в США

18 июля 2024, 07:28
13

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась об Алексее Миранчуке. Российский полузащитник «Аталанты» близок к переходу в «Атланту Юнайтед» из МЛС.

«Мы же не спрашиваем про целесообразность игры наших ребят в НХЛ, в частности того же Овечкина, который Putin Team возглавляет. Его же за это не выгоняют из Америки. Наоборот, переход наших спортсменов показывает двойные стандарты Америки, а не то, что наши ребята – предатели.

Мы демонстрируем, что спорт вне политики, а они живут двойными стандартами. И иногда демонстративно им это надо показывать, что когда дело касается денег, то у них и страна, и флаг, и человек хороший, а как только коммерции нет, то включаются политика.

Я считаю, что трансфер Миранчука – это такая же демонстрация, как приход наших хоккеистов в НХЛ. Переход Миранчука показывает, что у Америки двойные стандарты», – сказала Журова.

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Источник: «Советский спорт»
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (13)
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Dr Metal
1721279731
Только вот он не игрок Наполи )))
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Spartak_forv@
1721280022
Неплохо придумано."Это у них ***** стандарты,а у меня всего лишь домик в Испании,да и вообще там забор высокий,геи не пролезут!"
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Давид59
1721291275
Ну высказалась. И что дальше? Она сидит в Думе, получает миллионы ни за что. И вдруг с утра решила "отреагировать". Суперновость.
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Fialet
1721292664
Да предатель, как ни крути...
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Каратель помойников
1721304366
Как и всегда, ничего не меняется в речах наших депутатов.слов много -смысла мало...ну ведь дипутаты жи)
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ivany4
1721307108
По-моему, "оговорки" про "госдуру", от высокопоставленных, и не очень, чиновников и рядовых граждан, отражают сущность этого органа власти.
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DOCTOR PENALTY
1721308042
Реакция депутаны. )
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Max-Min-vkontakte
1721327038
Не пойму, в чём проблема? В одной только Единой лиге ВТБ баскетболистов-амеров человек, наверное, 20 с лишним. И что?
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Сергей-Шабалин-google
1721367928
На дворе 21 век, а риторика вековой давности времён сталинизма - "предатели", "враги народа" и т.д. 100 лет развития и эволюции так ничему и не научили.
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Игорь N5
1721418380
Ехать работать и жить в стан врага - это бессовестно. И не надо ни с кем сравнивать: у кого, где, что… У каждого человека совесть своя, и считаться нужно исключительно лишь с ней. США оплачивают убийства наших парней, а некоторые наши ребята едут туда радовать публику врага. Я бы зауважал Миранчука, если бы он сказал публично, что не будет играть футбол в стране - спонсоре мирового терроризма и по совместительству враге его Родины. Но кишка тонка, увы… Совести и принципов нет, увы…
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