Йоро отправился на медосмотр в «МЮ»

Защитник «Лилля» Лени Йоро вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать условия контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

Интерес к игроку также проявляет «Реал». Изначально француз хотел перейти именно в мадридский клуб, однако «сливочные» не выразили готовности заплатить сумму, сопоставимую с предложением манкунианцев.

Сообщалось, что «МЮ» и «Лилль» договорились о трансфере 18-летнего игрока за 50+12 миллионов евро.