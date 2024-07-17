Йоро отправился на медосмотр в «МЮ»

Защитник «Лилля» Лени Йоро вылетел в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и согласовать условия контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
Интерес к игроку также проявляет «Реал». Изначально француз хотел перейти именно в мадридский клуб, однако «сливочные» не выразили готовности заплатить сумму, сопоставимую с предложением манкунианцев.
Сообщалось, что «МЮ» и «Лилль» договорились о трансфере 18-летнего игрока за 50+12 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Йоро провел за клуб 44 матча, забил 3 гола.
- Он не был включен в предварительный состав сборной Франции на Олимпийские игры-2024.
Источник: The Athletic