«Динамо» отдаст форварда в аренду «Балтике»

Нападающий «Динамо» Иван Зазвонкин уйдет в бесплатную аренду в «Балтику». По данным журналиста Ивана Карпова, в соглашении есть опция необязательного выкупа за 10 миллионов рублей, если калининградцы выйдут в РПЛ, а футболист сыграет определенное количество матчей.

Если после выкупа Зазвонкин проведет некоторое количество матчей в РПЛ за «Балтику», то она выплатит москвичам еще 20 миллионов рублей

При этом «Динамо» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа форварда. В первые недели после трансфера использование такой опции возможно за 30 миллионов рублей, а в следующие два трансферных окна – за 60 миллионов.