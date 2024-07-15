Латышонок – о «Зените»: «Для меня это просто космос»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок поделился эмоциями от нахождения в невской команде.
«Для меня это просто космос какой-то. Я до сих пор не верю, что играю в таком большом клубе», – заявил Латышонок.
- «Зенит» выкупил голкипера Евгения Латышонка у «Балтики» этим летом.
- Боссам чемпиона России пришлось заплатить за российского стража ворот 30 миллионов рублей.
- Футболист уже успел дебютировать за коллектив Сергея Семака. Петербуржцы оказались сильнее «Краснодара» в суперкубковом поединке.
Источник: «Известия»