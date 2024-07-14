Губерниев: «Спартаковские балбесы не разглядели талант Глушенкова»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от суперкубкового матча «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

– Поздравляю «Зенит» с первым трофеем в новом сезоне. Питерская команда просто выше классом, чем «Краснодар». В первом тайме просто переиграли, а во втором дали немного возможность поиграть.

Конечно, мастерство Максима Глушенкова отмечу. О его классе и мастерстве говорит то, что бразильцы с ним не стесняются взаимодействовать и делают это блестяще. Это все еще подтверждает, что московский «Спартак» в свое время талант не разглядел. А те люди, которые были на хозяйстве, – балбесы.

– Столетие начинают с трофея, удастся ли «Зениту» с таким составом и подходом удержать эту победную линию?

– Там будут изменения, как я понимаю. Состав еще не до конца стабилизирован, но это и так дрим‑тим. «Зенит» не собирается в этом чемпионате доводить ситуацию до пожара прошлогоднего чемпионата. Но другие команды тоже должны держать в голове, что можно в таких ярких концовках чемпионата отобрать золото у питерцев.