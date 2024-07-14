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  • Губерниев: «Спартаковские балбесы не разглядели талант Глушенкова»

Губерниев: «Спартаковские балбесы не разглядели талант Глушенкова»

14 июля 2024, 15:19
21

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от суперкубкового матча «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

– Поздравляю «Зенит» с первым трофеем в новом сезоне. Питерская команда просто выше классом, чем «Краснодар». В первом тайме просто переиграли, а во втором дали немного возможность поиграть.

Конечно, мастерство Максима Глушенкова отмечу. О его классе и мастерстве говорит то, что бразильцы с ним не стесняются взаимодействовать и делают это блестяще. Это все еще подтверждает, что московский «Спартак» в свое время талант не разглядел. А те люди, которые были на хозяйстве, – балбесы.

– Столетие начинают с трофея, удастся ли «Зениту» с таким составом и подходом удержать эту победную линию?

– Там будут изменения, как я понимаю. Состав еще не до конца стабилизирован, но это и так дрим‑тим. «Зенит» не собирается в этом чемпионате доводить ситуацию до пожара прошлогоднего чемпионата. Но другие команды тоже должны держать в голове, что можно в таких ярких концовках чемпионата отобрать золото у питерцев.

  • «Спартак» купил Глушенкова в 2019 году у «Чертаново» за 300 тысяч евро.
  • В 2022 году москвичи продали Максима «Крыльям Советов» за 1,8 миллиона евро.
  • В июне «Локо» продал Глушенкова в «Зенит» за 6,3 миллиона.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим Губерниев Дмитрий
Комментарии (21)
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NewLife
1720960418
Как раз разглядели, поэтому выперли. Мнение такого эксперда, как Губа, приветствуют только в помойных баках.
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Мордаванин
1720960562
там тогда балбесов небыло одни п.дарасы это сейчас балбесы
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...короче
1720960981
..."Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев"(с)... Западло, даже, произносить это... Тьфу...
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NewLife
1720961215
Балбесы: Тедеско, Витория, Ваноли, Абаскаль, у которых Глушенков работал полиролью, не разглядели талант, а вот супер спец по лыжам разглядел. Лыжника или футболиста ?
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Spartak_forv@
1720962157
Губерниев сказочник.История Глушенкова в Спартаке вполне понятна-пришел молодой талант,его начали ставить в состав с Умяровым весьма рано и сразу.Глушенков,к слову,в первых матчах смотрелся увереннее Умярова.Но травмы,аренды,высокая конкуренция-всё это мешало раскрыться.Глушенкову нужны были тепличные условия-он их нашел, вырос.Спартак разглядел талант, потому что первый из топ-клубов РПЛ купил его.Зенит,да и Локо купили уже готовый продукт как раз
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Atom2020
1720962501
Губерниев лучше бы рассказал сколько голов за карьеру забил Фуркад ... прям авторитетный футбольный обозреватель ...
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партизан84
1720963587
Стационарное учреждение здравоохранения, осуществляющее лечение и реабилитацию лиц с психическими расстройствами пока тоже не раскрыло талант задолбавшего всех "футбольного" обозревателя
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FCSpartakM
1720965321
оу, весь год слушать теперь отлиз глушенкова. С учетом того, что два гола для него сделал Вендел. Если уметь анализировать, то достаточно просто понять, что Глушенков в Спартаке был еще совсем молод -раз. Во -вторых он не был сильнее хоть кого-то из своих конкурентов. Шансы у него были, он себя не проявил. Собственно в зените таких шансов вообще не дают молодым. По логике губера, нужно было ждать 5 лет, пока он заиграет? Он по сути только в том году начал играть на приличном уровне в команде, где нет особой конкуренции. И даже сейчас я не вижу, кого он кардинально сильнее за свое зп, что в Спартаке, что в том же зените
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лёвчик
1720965800
что ты сам то сделал полезного в спорте что бы судить других
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penit-zlo
1720969482
Губерниев и Черданцев это худшее.Они просто футболом лет 10-ть как не интересуются...Весь канал пропаганда какая-то....Очень всё не естественно и слишком надуто...
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