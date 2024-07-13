Аршавин назвал пустотой разговоры про игровой стиль «Краснодара»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о стиле «Краснодара».

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в суперкубковом матче.

Встреча начнется в 20:30 мск.

– Мурад Мусаев говорит, что «Краснодар» хочет побеждать не лишь бы как, а в своeм стиле. Не кажется ли вам, что с таким подходом трофеев команде ещe долго не выиграть?

– Во-первых, «Краснодар» имеет возможность завоевать первый трофей в своей истории. Во-вторых, у «Барселоны» же есть своя философия: играют так, как они играют. Понятно, что с вариациями, но это комбинационный футбол, яркие игроки и короткий пас. В принципе, у «Краснодара» тоже есть право иметь свой стиль и защищать его. Но, конечно же, без побед и победных традиций – это всe в пустоту.