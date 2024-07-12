Названы условия перехода Зиркзее в «МЮ»

Нападающий сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

По данным журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы заплатят «Болонье» чуть больше 40 миллионов евро, прописанных в качестве отступных. Однако сумму трансфера клуб будет выплачивать несколькими траншами в течение трех лет.