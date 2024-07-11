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  • Аршавин назвал пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Аршавин назвал пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

11 июля 2024, 11:11
8

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что пять команд способны конкурировать с петербуржцами в сезоне-2024/25.

– У кого больше всех шансов навязать борьбу «Зениту» в чемпионате?

«Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» – эти пять команд.

– Даже «Локомотив» при всех его кадровых потерях?

– Вдруг они опять подсоберут других талантливых игроков.

  • «Зенит» выиграл РПЛ 6 раз подряд.
  • В прошлом сезоне команда также завоевала Кубок и Суперкубок России.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Спартак ЦСКА Локомотив Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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АртурZaСМ
1720687226
Хер.о.в ясновидец... Просто перечислил всех топов и был таков...
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NewLife
1720687414
Аршавин: то что я занимаюсь пустословием с газетенкой - ваши проблемы)
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Цугундeр
1720689670
Еслиб не поленился.., выговорил бы ещё несколько малознакомых названий..)
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aldo conte
1720785888
Навязать борьбу... Уж какой шанс был в минувшем чемпе у "Динамо". Как борьбу не навязывай, а чемпионом снова будет "Зенька". Скукотища.
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andr45
1720863266
Давайте оценивать шансы на чемпионство, исходя из состава) Напомню, «Zenitе» занял первое место, «Краснодар» — второе, «Динамо» — третье) «Zenitе» - 14 иностранных игроков стоимостью 135 500 тыс.евро «Краснодар» - 13 иностранных игроков стоимостью 50 300 тыс.евро «Динамо» - 9 иностранных игроков стоимостью 35 00 тыс.евро
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