Аршавин назвал пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что пять команд способны конкурировать с петербуржцами в сезоне-2024/25.
– У кого больше всех шансов навязать борьбу «Зениту» в чемпионате?
– «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» – эти пять команд.
– Даже «Локомотив» при всех его кадровых потерях?
– Вдруг они опять подсоберут других талантливых игроков.
- «Зенит» выиграл РПЛ 6 раз подряд.
- В прошлом сезоне команда также завоевала Кубок и Суперкубок России.
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Источник: «Известия»