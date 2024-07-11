Аршавин назвал пять конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что пять команд способны конкурировать с петербуржцами в сезоне-2024/25.

– У кого больше всех шансов навязать борьбу «Зениту» в чемпионате?

– «Краснодар», «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» – эти пять команд.

– Даже «Локомотив» при всех его кадровых потерях?

– Вдруг они опять подсоберут других талантливых игроков.

«Зенит» выиграл РПЛ 6 раз подряд.

В прошлом сезоне команда также завоевала Кубок и Суперкубок России.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?