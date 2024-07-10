Реакция Черданцева на вероятный уход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не понимает, почему «Спартак» ведет переговоры о продаже в «Зенит» нападающего Александра Соболева.

«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер.

Очень прилично прибавил за последнее время, например, в подыгрыше. И в отличие от Кассьерры [он] настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.

А что «Спартак»? Угальде купили за 14 [миллионов], Соболева согласно приведенной ниже информации продают за 12. Где логика? Рыночная цена Соболева должна быть раз в пять выше Угальде, особенно на российском рынке, где в цену входит паспорт.

И что выиграл «Спартак», расставшись с Джикией и Соболевым? Интересно, Станковича спросили? И что, он правда сказал: «Продавайте, мне такой нападающий не нужен?» – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

27-летний форвард в «Спартаке» с 2020 года.

В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Соболева 10+2 млн евро.

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