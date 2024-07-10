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  • Реакция Черданцева на вероятный уход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Реакция Черданцева на вероятный уход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

10 июля 2024, 01:00
8

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не понимает, почему «Спартак» ведет переговоры о продаже в «Зенит» нападающего Александра Соболева.

«Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». К тому же не легионер.

Очень прилично прибавил за последнее время, например, в подыгрыше. И в отличие от Кассьерры [он] настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.

А что «Спартак»? Угальде купили за 14 [миллионов], Соболева согласно приведенной ниже информации продают за 12. Где логика? Рыночная цена Соболева должна быть раз в пять выше Угальде, особенно на российском рынке, где в цену входит паспорт.

И что выиграл «Спартак», расставшись с Джикией и Соболевым? Интересно, Станковича спросили? И что, он правда сказал: «Продавайте, мне такой нападающий не нужен?» – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

  • 27-летний форвард в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Соболева 10+2 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (8)
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serhio80
1720562830
ну раз чердак так сказал) значит точно надо продавать)
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serhio80
1720562968
Рыночная цена Соболева должна быть раз в пять выше Угальде, особенно на российском рынке, где в цену входит паспорт. ----------------------------------------------------------- ау, зенит, соболь теперь 75 стоит) так чердак сказал, расчехсляйте свои карманы)
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NewLife
1720592235
Зарема, открой личико.)))
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andr45
1720593572
Что-то с памятью моей стало,,,(( ЧЕРДАНЦЕВ О СОБОЛЕВЕ «Если это так, то это большая удача для «Зенита» и полный провал для МОСТОВОЙ О БАКАЕВЕ «Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита» Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста» ЧЕРДАНЦЕВ О СОБОЛЕВЕ «То есть для «Зенита» это игрок основы из сборной России.» РАДИМОВ «Что касается Бакаева, он парень умный, играл в сборной, все у него получится.».
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andr45
1720594098
ЧЕРДАНЦЕВ «И что выиграл «Спартак», расставшись с Джикией?» Кстати, где он? В Мансити, «Реале», «Баварии», «Чайке» из села Песчанокопское Ростовской области?
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SLADE2019
1720603087
Пурги намел, на несколько лет вперед. Если Соболь 70 стоит, то Мбаппе, что на арбуз тянет?
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Arvlad
1720603150
Согласен... По-моему мутит новый тренер, не зная броду полез в воду, мутную...
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