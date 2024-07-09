Реакция Мостового на скорый трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил будущий трансфер Александра Соболева в «Зенит».

– Можно сколько угодно говорить об амбициях «Спартака» выиграть чемпионат, но если вы отпускаете одного из лучших своих игроков к прямому конкуренту, то о чем это говорит? Тут и без слов все понятно.

– Можно ли назвать трансферную политику клуба неудачной?

– Ну каких-то явных успехов точно нет. Манфред Угальде, возможно, еще проявит себя. Но не факт. Не желаю зла «Спартаку». Пусть они купят лучших молодых игроков мира и навяжут борьбу «Зениту» – только рад буду.

По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.

В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

Соболев в «Спартаке» 4 года.

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