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Соболев может стать игроком «Зенита» в течение 48 часов

8 июля 2024, 20:20
36

Нападающий «Спартака» Александр Соболев находится в шаге от перехода в «Зенит».

Клубы близки к договоренности о сумме трансфера, с самим футболистом уже согласовываются детали личного контракта.

Сделку могут закрыть в течение ближайших двух суток.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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Источник: «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (36)
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Atom2020
1720459909
Скатертью дорога ... ромбик он не для всех ...
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Spartak_forv@
1720460380
«Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни..»(c)
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Gazelvagen877
1720460748
Это будет полное предательство! Надеюсь на скамейке просидишь, как Зелимханов! А после ты даже химкам не нужен будешь, как и дзюба
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...короче
1720461038
...на поле будут выпускать только против Спартака и Крылышек...
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ScarlettOgusania
1720461386
Первый спорт - новостной спортивный агрегатор, а не создатель особенной инфы, ведёт его конь с яйцами, вроде клинера, а после заявления Гурцкой, выглядит, как очередной наброс на вентилятор, хотя от Соболя можно ожидать чего-то в таком духе, особенно после ухода Джикии из клуба
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Иван Петров 1986
1720461667
Ну и хрен с ним.
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Цугундeр
1720462004
Все на Никольскую!))
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Фердя
1720463167
Я думаю что в Зените и особенно в среде болельщиков клуба, Соболева … ждёт яростная поддержка и Питерская неудержимая любовь к бывшим спартаковцам!
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evgevg13
1720464376
Берите дельфина, а то без него проигрываете даже европейскому середнячку в лице Цверной Звезды
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алдан2014
1720479750
Скатертью дорожка,не кто и не взгрустнет немножка
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