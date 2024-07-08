Соболев может стать игроком «Зенита» в течение 48 часов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев находится в шаге от перехода в «Зенит».
Клубы близки к договоренности о сумме трансфера, с самим футболистом уже согласовываются детали личного контракта.
Сделку могут закрыть в течение ближайших двух суток.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.
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Источник: «Первый спорт»