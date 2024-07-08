Соболев может стать игроком «Зенита» в течение 48 часов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев находится в шаге от перехода в «Зенит».

Клубы близки к договоренности о сумме трансфера, с самим футболистом уже согласовываются детали личного контракта.

Сделку могут закрыть в течение ближайших двух суток.

27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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