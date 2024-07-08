Вратарь сборной Португалии Кошта может перейти в «Реал»

В «Реале» до сих пор нет определенности с вратарской линией на следующий сезон.

Клуб хочет сохранить Андрея Лунина, но того больше не устраивает роль дублера Тибо Куртуа.

Вероятность ухода украинца из «Реала» остается высокой. Если это произойдет, то агент Жорже Мендеш может привезти в Мадрид другого своего клиента – голкипера «Порту» Диогу Кошту.

Отступные в контракте португальца составляют 75 миллионов евро.

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