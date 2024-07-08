Баринов рассказал о переговорах с «Алавесом»

Опорный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что летом может перейти в «Алавес».

– Какая ситуация с «Алавесом»?

– Переговоры до сих пор идут.

– Уровень этой команды тебя устраивает?

– Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд – «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада». Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растешь как футболист.

Как можно туда не поехать? Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень – первая пятерка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го – пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы.

– На какой стадии переговоры с «Алавесом»?

– По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если все срастется, и клубы договорятся по цене – начнем общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям.

– Сколько должен дать «Алавес», чтобы «Локомотив» согласился тебя отпустить?

– Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом», – большой вопрос. Будем обсуждать. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.