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Булыкин объяснил, почему Сергеев не подошел «Зениту»

8 июля 2024, 09:06
7

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный переход нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов».

«Сергеев просто не подошeл «Зениту» в плане своих игровых качеств. У этой команды единственный критерий – много забивать. У Ивана этого не получилось, поэтому «Зенит» в постоянных поисках хорошего футболиста. Тут без каких-либо претензий ищут нового нападающего», – сказал Булыкин.

  • В минувшем сезоне 29-летний Сергеев провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов, отдал 2 передачи.
  • Он выступает за петербуржцев с 2022 года.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Булыкин Дмитрий Сергеев Иван
Комментарии (7)
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neim
1720420427
Отрыгнули и выплюнули ...
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FCSpartakM
1720424536
нифига себе глубокая мысль.
Ответить
Kollljan
1720426102
А кто сказал, что Сергеев не подошёл Зениту? Семак разве это говорил? Или Медведев?
Ответить
Давид59
1720432852
Очень поверхностно, но верно. Ваня и раньше не особо выделялся, но если ты перестаёшь забивать, то трудно рассчитывать на место. Даже на лавке.
Ответить
zigbert
1720443967
Сколько же нужно забивать в таком случае игроку запаса?
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Xesus
1720511703
Вполне себе подошел, учитывая что не всегда играет...
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