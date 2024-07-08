Булыкин объяснил, почему Сергеев не подошел «Зениту»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на возможный переход нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов».

«Сергеев просто не подошeл «Зениту» в плане своих игровых качеств. У этой команды единственный критерий – много забивать. У Ивана этого не получилось, поэтому «Зенит» в постоянных поисках хорошего футболиста. Тут без каких-либо претензий ищут нового нападающего», – сказал Булыкин.

В минувшем сезоне 29-летний Сергеев провел 39 матчей за «Зенит», забил 11 голов, отдал 2 передачи.

Он выступает за петербуржцев с 2022 года.

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