«Я достоин большего»: Баринов отказал французскому клубу

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил интерес из Испании и Франции.

«Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов – они даже направляли официальные бумаги.

«Метцу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего», – считает Баринов.