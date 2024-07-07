«Я достоин большего»: Баринов отказал французскому клубу

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил интерес из Испании и Франции.
«Я спокойно сидел в отпуске, пока в один день не узнал из интернета, что мной интересуются «Метц» и «Алавес». Чуть позже руководство «Локомотива» подтвердило мне интерес от этих клубов – они даже направляли официальные бумаги.
«Метцу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 – наверное, я достоин большего», – считает Баринов.
- В прошедшем сезоне Баринов забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Sport24