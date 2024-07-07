«Величайший человек для России»: Латышонок – о Галицком

Вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок охарактеризовал владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого.

– Хоть раз ты общался с Галицким?

– Лично нет. Только после игр он заходил и общался с командой.

– Но вертолeт хотя бы его видел?

– Да, на нeм он регулярно прилетал.

– Для «Краснодара» он почти божество?

– Отношение к нему разное. Я считаю, что это просто величайший человек для России.

Уроженец Адыгеи был в системе «Краснодара» с 2015 по 2019 год.

В активе Евгения 20 матчей за «Краснодар-2».

26-летний Латышонок сейчас стоит 1,5 миллиона евро.

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