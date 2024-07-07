«Величайший человек для России»: Латышонок – о Галицком

Вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок охарактеризовал владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого.
– Хоть раз ты общался с Галицким?
– Лично нет. Только после игр он заходил и общался с командой.
– Но вертолeт хотя бы его видел?
– Да, на нeм он регулярно прилетал.
– Для «Краснодара» он почти божество?
– Отношение к нему разное. Я считаю, что это просто величайший человек для России.
- Уроженец Адыгеи был в системе «Краснодара» с 2015 по 2019 год.
- В активе Евгения 20 матчей за «Краснодар-2».
- 26-летний Латышонок сейчас стоит 1,5 миллиона евро.
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Источник: «Чемпионат»