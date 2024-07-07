Латышонок: «Сидеть на лавке вообще не могу, меня ломает»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок планирует стать в команде основным.

– Про тебя я слышал такую вещь: ты ненавидишь сидеть на скамейке.

– Это правда. На лавке сидеть вообще не могу. Даже в «Балтике», когда была кубковая ротация, а я на скамейке… Меня просто ломает. Категорически не умею быть вторым или третьим. И делаю всe, чтобы быть первым. Мне вообще неважно, какие там личные условия, зарплата. Допустим, если буду знать, что шансов стать первым нет, то не пойду ни за какие деньги. По крайней мере, до 35 лет.

– Но ты же понимаешь, что в первое время здесь можешь оказаться в ротации.

– Понимаю. Готов, что тренерский штаб будет внедрять меня постепенно. Я буду ждать свой шанс. И готов им воспользоваться.