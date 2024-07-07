Латышонок объяснил, почему предпочел «Зенит» «Спартаку»

Новичок «Зенита» Евгений Латышнок подтвердил, что им интересовался «Спартак».
– Есть инсайд: якобы ты поставил «Спартаку» условие, что пойдeшь только с гарантией борьбы за место в основе.
– Это вообще какая-то ерунда.
– То есть «Зенит» был выбран, потому что здесь ты видишь больше шансов реализовать себя?
– Да. Уже делаю для этого всe возможное. Надеюсь, стать первым на долгие годы.
- 25-летний Латышонок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».
- «Зенит» заплатил за игрока 300 тысяч евро.
- В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.
Источник: «Чемпионат»