Латышонок объяснил, почему предпочел «Зенит» «Спартаку»

Новичок «Зенита» Евгений Латышнок подтвердил, что им интересовался «Спартак».

– Есть инсайд: якобы ты поставил «Спартаку» условие, что пойдeшь только с гарантией борьбы за место в основе.

– Это вообще какая-то ерунда.

– То есть «Зенит» был выбран, потому что здесь ты видишь больше шансов реализовать себя?

– Да. Уже делаю для этого всe возможное. Надеюсь, стать первым на долгие годы.