Латышонок намекнул на «крепостные» условия в «Краснодаре»

Вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок сообщил, что мог до сих пор находиться в системе краснодарцев против своей воли.
– Агент по сути сам выкупил тебя из «Краснодара».
– Это правда. Половину он, половину – «Балтика». Но там сумма 1.5 миллиона рублей.
Думаю, не будь агента, я до сих пор бы там сидел где-то между второй и третьей командой.
- Уроженец Адыгеи был в системе «Краснодара» с 2015 по 2019 год.
- В активе Евгения 20 матчей за «Краснодар-2».
- 26-летний Латышонок сейчас стоит 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»