Латышонок намекнул на «крепостные» условия в «Краснодаре»

Вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок сообщил, что мог до сих пор находиться в системе краснодарцев против своей воли.

– Агент по сути сам выкупил тебя из «Краснодара».

– Это правда. Половину он, половину – «Балтика». Но там сумма 1.5 миллиона рублей.

Думаю, не будь агента, я до сих пор бы там сидел где-то между второй и третьей командой.