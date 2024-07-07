Латышонок пожаловался на жесткий режим в академии «Краснодара»

Вратарь «Зенита» и воспитанник «Краснодара» Евгений Латышонок оценил порядки в краснодарской академии.

– С точки зрения инфстрастуктуры, организации в «Краснодаре» – всe просто вау?

– Условия, наверное, лучшие в России. Питание, тренировки, поля, своя школа – это космос. Но есть и другая сторона всего этого. Подъем в 7 утра: завтрак, тренировка, школа, обед, тренировка. Темп, темп, темп – постоянно вокруг что-то происходит. Телефон даeтся на 30 минут в день перед сном. И так почти каждый день.

Это всe очень тяжело, особенно приезжим. Ладно местные, могли хотя бы на выходные уйти домой.