Латышонок перешел в «Зенит», несмотря на более выгодные условия от «Спартака»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок подтвердил, что у него был вариант со «Спартаком».
– «Спартак», «Зенит» и «Динамо» – про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?
– С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло.
Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас.
- 25-летний Латышонок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».
- «Зенит» заплатил за игрока 300 тысяч евро.
- В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.
Источник: «Чемпионат»