Латышонок перешел в «Зенит», несмотря на более выгодные условия от «Спартака»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок подтвердил, что у него был вариант со «Спартаком».

– «Спартак», «Зенит» и «Динамо» – про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?

– С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло.

Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас.