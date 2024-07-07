«Манчестер Юнайтед» намерен купить форварда сборной Нидерландов за 40 миллионов евро

Нидерландский футболист Болоньи Джошуа Зиркзее может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, боссы «МЮ» хотят видеть в команде 23-летнего голландца, играющего на позиции центрального нападающего. Англичане сообщили «Болонье», что готовы активировать пункт о сумме выкупа в размере 40 миллионов евро.

Клуб ведет переговоры с агентами игрока, который в данный момент вместе со своей сборной выступает на Евро. Сообщается, что представитель Зиркзе хочет получить комиссию за трансфер в размере 10 миллионов евро.