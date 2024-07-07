«Манчестер Юнайтед» намерен купить форварда сборной Нидерландов за 40 миллионов евро

Нидерландский футболист Болоньи Джошуа Зиркзее может перебраться в «Манчестер Юнайтед».
По сведениям источника, боссы «МЮ» хотят видеть в команде 23-летнего голландца, играющего на позиции центрального нападающего. Англичане сообщили «Болонье», что готовы активировать пункт о сумме выкупа в размере 40 миллионов евро.
Клуб ведет переговоры с агентами игрока, который в данный момент вместе со своей сборной выступает на Евро. Сообщается, что представитель Зиркзе хочет получить комиссию за трансфер в размере 10 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Джошуа Зиркзее провел за «Болонью» 37 игр.
- В них он сумел забить 12 голов и оформить 7 ассистов.
- Трудовое соглашение голландца с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.
Источник: Социальные сети Бена Джейкобса