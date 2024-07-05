«Ювентус» арендовал голкипера «Монцы»

«Ювентус» арендовал у «Монцы» 26-летнего вратаря Микеле Ди Грегорио. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. Туринцы имеют возможность последующего выкупа голкипера за 13,5 миллиона евро + 2 миллиона евро бонусами.

«Учитывая высокую вероятность выполнения условий выкупа, данная сделка для целей бухгалтерского учета квалифицируется как окончательная покупка сегодня на общую сумму 18 миллионов евро», – сообщил клуб.