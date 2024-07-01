Агент Миранчука: «Скоро в «Локомотиве» никого не останется и клуб будет бороться за выживание»

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о перспективах московского клуба.

«Скоро в «Локомотиве» никого не останется. Клуб просто будет бороться за выживание. И за попадание в переходные матчи», – заявил Шпинев.