Латышонок рассказал, какие цели ставит после перехода в «Зенит»

Новобранец «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о целях после перехода в невский клуб.

«Естественно, приехал бороться за это место. Хочется сразу с первых тренировок доказать тренерскому штабу, что я могу играть долгие годы за эту команду. И в первых играх постараюсь показать хороший футбол», – высказался Латышонок.