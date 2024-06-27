Латышонок рассказал, какие цели ставит после перехода в «Зенит»

Новобранец «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о целях после перехода в невский клуб.
«Естественно, приехал бороться за это место. Хочется сразу с первых тренировок доказать тренерскому штабу, что я могу играть долгие годы за эту команду. И в первых играх постараюсь показать хороший футбол», – высказался Латышонок.
- Этим летом «Зенит» искал нового голкипера. Выбор пал на 26-летнего стража ворот «Балтики» Евгения Латышонка. Футболисту предстоит выдержать конкуренцию с Данисом Адамовым и Михаилом Кержаковым.
- В завершившемся сезоне Латышонок отыграл 26 поединков в РПЛ в майке «Балтики». В них он сумел 4 раза сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 38 раз.
- Отметим, что коллектив Сергея Игнашевича покинул РПЛ, финишировав на 15-й строчке. «Зенит» же снова стал чемпионом России, набрав 57 турнирных баллов.
Источник: Официальный сайт «Зенита»