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    • Названа причина задержки трансфера Жедсона Фернандеша в «Зенит»

    Названа причина задержки трансфера Жедсона Фернандеша в «Зенит»

    Трансфер полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Зенит» задерживается, поскольку клубы пока не согласовали сроки выплат за игрока.

    По данным A Bola, еще две недели назад стороны практически договорились об условиях сделки, но затем российский клуб заявил о необходимости изменить сроки оплаты.

    Сумма сделки должна составить 18 миллионов евро, из которых 9 миллионов достанется бывшему клубу португальца – «Бенфике».

    «Зенит» полностью согласовал условия контракта с Фернандешом. Он подпишет соглашение до 2028 года и будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

    • В минувшем сезоне 25-летний Фернандеш провел 45 матчей за клуб, забил 3 гола, отдал 6 передач.
    • Он провел 2 игры за сборную Португалии в 2018 году.

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    Источник: A Bola

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