Названа причина задержки трансфера Жедсона Фернандеша в «Зенит»

Трансфер полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в «Зенит» задерживается, поскольку клубы пока не согласовали сроки выплат за игрока.

По данным A Bola, еще две недели назад стороны практически договорились об условиях сделки, но затем российский клуб заявил о необходимости изменить сроки оплаты.

Сумма сделки должна составить 18 миллионов евро, из которых 9 миллионов достанется бывшему клубу португальца – «Бенфике».

«Зенит» полностью согласовал условия контракта с Фернандешом. Он подпишет соглашение до 2028 года и будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.