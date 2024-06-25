Белоус сказал, станет ли «Локомотив» середняком РПЛ из-за потери игроков

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о ситуации в столичном клубе, который покинули несколько ведущих футболистов.

«Акционерам «Локомотива» надо определиться с целеполаганием, чего они хотят от клуба. Либо это команда, которая обладает амбициями и бьeтся за чемпионство, либо потихонечку просто существует, выполняет некие социальные задачи.

Первого мы не видим точно, потому что при амбициях они нашли бы средства, чтобы не терять своих футболистов. На фоне других клубов идeт ослабление команды.

Рискует ли «Локомотив» стать середняком с такой политикой? Посмотрим. К Галактионову я отношусь с симпатией, но что касается руководства, мне кажется, их амбиции не простираются на борьбу за медали», – сказал Белоус.