Экс-игрок «Зенита» Угаров высказался о будущем Бакаева в команде

Обладатель Кубка России-1998/99 в составе «Зенита» полузащитник Денис Угаров считает, что хавбек Зелимхан Бакаев не нужен петербургской команде.
– Сегодня стало известно, что Зелимхан Бакаев проходит медосмотр вместе с «Зенитом». Как думаете, он нужен команде?
– Думаю, что не нужен.
– Самому Бакаеву нужно искать другой клуб?
– Если «Зениту» не подойдет, то нужно искать.
– Способен ли Зелимхан бороться за место в основе?
– Давно его не видел. Придя в клуб, он не смог бороться за место в стартовом составе. Сейчас еще произошло усиление. Думаю, что, если у него есть вариант остаться в Эмиратах, то надо остаться там или переходить в какую-нибудь российскую команду. Уже много времени потеряно.
- Сезон-2023/24 27-летний Бакаев провел в «Аль-Вахде» на правах аренды.
- За клуб из ОАЭ российский полузащитник провел 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.