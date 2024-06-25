Экс-игрок «Зенита» Угаров высказался о будущем Бакаева в команде

Обладатель Кубка России-1998/99 в составе «Зенита» полузащитник Денис Угаров считает, что хавбек Зелимхан Бакаев не нужен петербургской команде.

– Сегодня стало известно, что Зелимхан Бакаев проходит медосмотр вместе с «Зенитом». Как думаете, он нужен команде?

– Думаю, что не нужен.

– Самому Бакаеву нужно искать другой клуб?

– Если «Зениту» не подойдет, то нужно искать.

– Способен ли Зелимхан бороться за место в основе?

– Давно его не видел. Придя в клуб, он не смог бороться за место в стартовом составе. Сейчас еще произошло усиление. Думаю, что, если у него есть вариант остаться в Эмиратах, то надо остаться там или переходить в какую-нибудь российскую команду. Уже много времени потеряно.