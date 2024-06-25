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    • Экс-игрок «Зенита» Угаров высказался о будущем Бакаева в команде

    Экс-игрок «Зенита» Угаров высказался о будущем Бакаева в команде

    Обладатель Кубка России-1998/99 в составе «Зенита» полузащитник Денис Угаров считает, что хавбек Зелимхан Бакаев не нужен петербургской команде.

    – Сегодня стало известно, что Зелимхан Бакаев проходит медосмотр вместе с «Зенитом». Как думаете, он нужен команде?

    – Думаю, что не нужен.

    – Самому Бакаеву нужно искать другой клуб?

    – Если «Зениту» не подойдет, то нужно искать.

    – Способен ли Зелимхан бороться за место в основе?

    – Давно его не видел. Придя в клуб, он не смог бороться за место в стартовом составе. Сейчас еще произошло усиление. Думаю, что, если у него есть вариант остаться в Эмиратах, то надо остаться там или переходить в какую-нибудь российскую команду. Уже много времени потеряно.

    • Сезон-2023/24 27-летний Бакаев провел в «Аль-Вахде» на правах аренды.
    • За клуб из ОАЭ российский полузащитник провел 25 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1719292456
    Что это за "атака" на Бакаева, заказ ? Выставьте на трансфер "по просьбе трудящихся" и все дела.
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