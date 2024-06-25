Ларин высказался о перспективах Горшкова в «Зените»

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями по поводу перехода защитника Юрия Горшкова в «Зенит».

«Юре будет непросто, но он сильный футболист. Думаю, у него будет игровая практика, и он в состоянии доказать, что российские футболисты могут быть сильнее бразильских. Юре понадобится какое-то время на адаптацию, а какое именно – будет зависеть от многих обстоятельств. Самое интересное, что первая игра «Зенита» с «Крыльями Советов» в Самаре – вот там и посмотрим», – высказался Ларин.