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    Ларин высказался о перспективах Горшкова в «Зените»

    Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мыслями по поводу перехода защитника Юрия Горшкова в «Зенит».

    «Юре будет непросто, но он сильный футболист. Думаю, у него будет игровая практика, и он в состоянии доказать, что российские футболисты могут быть сильнее бразильских. Юре понадобится какое-то время на адаптацию, а какое именно – будет зависеть от многих обстоятельств. Самое интересное, что первая игра «Зенита» с «Крыльями Советов» в Самаре – вот там и посмотрим», – высказался Ларин.

    • Недавно «Зенит» объявил о том, что 25-летний россиянин Юрий Горшков, играющий на позиции крайнего защитника, будет представлять цвета петербургского клуба.
    • В минувшем сезоне Юрий играл за «Крылья Советов». За волжский клуб воспитанника «Чертаново» забил 4 гола и оформил 2 ассиста в 34 поединках.
    • Отметим, что конкурентом Горшкова на позиции левого защитника будет бразилец Дуглас Сантос. 30-летний капитан Зенита в завершившемся сезоне оформил 3+3 по системе «гол плюс пас» в 36 матчах.
    • Зенит вышел из отпуска, первая группа игроков уже прошла медосмотр. Первый матч петербуржцы проведут против «Сочи» 2 июля в рамках товарищеского турнира.

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    Источник: Metaratings.ru

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