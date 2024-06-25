Агент Кравцова отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Сочи»

Агент российского хавбека «Сочи» Кирилла Кравцова Кирилла Кравцова Андрей Талаев поделился информацией о будущем игрока.

«Не буду комментировать эту информацию. Может ли он заменить Баринова по футбольным качествам? Не хочу вступать в конфронтацию с какими-либо командами, но мое мнение, что может. С некоторыми клубами есть контакты и официальные разговоры. Сам игрок же заинтересован в том, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону», – прояснил Талаев.