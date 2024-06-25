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    • Агент Кравцова отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Сочи»

    Агент Кравцова отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из «Сочи»

    Агент российского хавбека «Сочи» Кирилла Кравцова Кирилла Кравцова Андрей Талаев поделился информацией о будущем игрока.

    «Не буду комментировать эту информацию. Может ли он заменить Баринова по футбольным качествам? Не хочу вступать в конфронтацию с какими-либо командами, но мое мнение, что может. С некоторыми клубами есть контакты и официальные разговоры. Сам игрок же заинтересован в том, чтобы как можно лучше подготовиться к сезону», – прояснил Талаев.

    • 22-летний Кирилл Кравцов, играющий на позиции опорного хавбека, представляет цвета «Сочи» с 2022 года. В майке южного коллектива воспитанник «Зенита» провел 58 поединков, в которых сумел забить 5 голов и оформить 1 ассист.
    • В минувшем розыгрыше РПЛ «Сочи» выступил неудачно. Команда заняла 16-ю позицию и теперь новый сезон проведет в дивизионе рангом ниже.
    • Недавно СМИ сообщили, что Кравцова в своих командах хотят видеть «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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