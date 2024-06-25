Волков – о трансфере в «Зенит»: «Вопрос денег в моем переходе имел место быть»

Российский защитник Сергей Волков высказался по поводу перехода в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть – я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените» – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», – высказался Волков.