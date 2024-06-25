Волков – о трансфере в «Зенит»: «Вопрос денег в моем переходе имел место быть»

Российский защитник Сергей Волков высказался по поводу перехода в «Зенит» из Санкт-Петербурга.
«Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть – я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените» – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», – высказался Волков.
- Недавно «Зенит» сообщил о том, что 21-летний Сергей Волков, играющий на позиции крайнего защитника, будет представлять цвета невского клуба.
- По данным различных источников, чемпион России расстался с 5 миллионами евро ради подписания россиянина. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- В минувшем сезоне «Зенит,» «Динамо» и «Краснодар» вели борьбу за чемпионство до 30 тура. Краснодарцы сумели обыграть «Динамо» (1:0), но финишировали лишь на 2-й строчке. «Зенит» вырвал победу у «Ростова» Валерия Карпина и завоевал золотые медали РПЛ.
- Сергей Волков в завершившемся сезоне оформил 3 ассиста в 29 играх.