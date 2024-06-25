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    • Волков – о трансфере в «Зенит»: «Вопрос денег в моем переходе имел место быть»

    Волков – о трансфере в «Зенит»: «Вопрос денег в моем переходе имел место быть»

    Российский защитник Сергей Волков высказался по поводу перехода в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

    «Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть – я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените» – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», – высказался Волков.

    • Недавно «Зенит» сообщил о том, что 21-летний Сергей Волков, играющий на позиции крайнего защитника, будет представлять цвета невского клуба.
    • По данным различных источников, чемпион России расстался с 5 миллионами евро ради подписания россиянина. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
    • В минувшем сезоне «Зенит,» «Динамо» и «Краснодар» вели борьбу за чемпионство до 30 тура. Краснодарцы сумели обыграть «Динамо» (1:0), но финишировали лишь на 2-й строчке. «Зенит» вырвал победу у «Ростова» Валерия Карпина и завоевал золотые медали РПЛ.
    • Сергей Волков в завершившемся сезоне оформил 3 ассиста в 29 играх.

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    Источник: Sport24

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