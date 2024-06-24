Волков определился с игровым номером в «Зените»

Новичок «Зенита» Сергей Волков рассказал о выборе номера в петербургской команде.
– Выбрали ли вы для себя игровой номер?
– Да, я оставлю свой 82-й.
– Он что-то для вас означает?
– Да. Расскажу несерьезную версию. Цифра восемь преследует меня всю жизнь – я начинал в Чите под восьмым номером, для меня это символ бесконечности. А двойки я получал в школе (улыбается).
- 21-летний Волков – правый защитник.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 5+2 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт по схеме «4+1».
- Статистика футболиста в сезоне-2023/24: 29 матчей и 3 ассиста.