Волков определился с игровым номером в «Зените»

Новичок «Зенита» Сергей Волков рассказал о выборе номера в петербургской команде.

– Выбрали ли вы для себя игровой номер?

– Да, я оставлю свой 82-й.

– Он что-то для вас означает?

– Да. Расскажу несерьезную версию. Цифра восемь преследует меня всю жизнь – я начинал в Чите под восьмым номером, для меня это символ бесконечности. А двойки я получал в школе (улыбается).