Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит»

Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался о своем трансфере в петербургский клуб из «Краснодара».

– Сергей, добро пожаловать в «Зенит»! Как ощущения?

– Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр!

– Расскажите, как долго принималось решение о переходе.

– Решилось все быстро – это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!

– С кем-то из зенитовцев вы знакомы? С кем ближе всех общаетесь?

– По сборной я знаком с Мостовым, а еще на поле удалось пообщаться с парой игроков. Думаю, все еще впереди!