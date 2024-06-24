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    Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался о своем трансфере в петербургский клуб из «Краснодара».

    – Сергей, добро пожаловать в «Зенит»! Как ощущения?

    – Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр!

    – Расскажите, как долго принималось решение о переходе.

    – Решилось все быстро – это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!

    – С кем-то из зенитовцев вы знакомы? С кем ближе всех общаетесь?

    – По сборной я знаком с Мостовым, а еще на поле удалось пообщаться с парой игроков. Думаю, все еще впереди!

    • 21-летний Волков – правый защитник.
    • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 5+2 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт по схеме «4+1».
    • Статистика футболиста в сезоне-2023/24: 29 матчей и 3 ассиста.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии (2)
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    evgevg13
    1719248713
    Ну играй, играй
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    subbotaspartak
    1719248957
    Хоть бы не на скамейку.э.. счастлив он...
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