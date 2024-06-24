Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит»

Новичок «Зенита» Сергей Волков высказался о своем трансфере в петербургский клуб из «Краснодара».
– Сергей, добро пожаловать в «Зенит»! Как ощущения?
– Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр!
– Расскажите, как долго принималось решение о переходе.
– Решилось все быстро – это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!
– С кем-то из зенитовцев вы знакомы? С кем ближе всех общаетесь?
– По сборной я знаком с Мостовым, а еще на поле удалось пообщаться с парой игроков. Думаю, все еще впереди!
- 21-летний Волков – правый защитник.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 5+2 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт по схеме «4+1».
- Статистика футболиста в сезоне-2023/24: 29 матчей и 3 ассиста.