Горшков прокомментировал переход в «Зенит»: «Решение принял за 10 секунд»

Новичок «Зенита» Юрий Горшков дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.

25-летний защитник перешел из «Крыльев Советов». Он подписал контракт по схеме «3+1».

– Я очень счастлив! Это моя детская мечта, и я рад оказаться здесь.

– Как узнали об интересе петербуржцев? О чем подумали в тот момент и долго ли принималось итоговое решение?

– Узнал от агента, а решение принял за 10 секунд. Сразу сказал: «Да!» И дальше ждал, когда уладятся все формальности.

– Некоторых зенитовцев вы хорошо знаете по выступлениям за «Крылья» и сборную России. Советовались с кем-то из них перед переходом, спрашивали о чем-нибудь?

– Ванька Сергеев написал, мы с ним пообщались. Сказал, что меня здесь ждет – мне это понравилось! Он и в сборной подшучивал надо мной, спрашивал: «Ну когда уже приедешь?» И вот теперь это случилось.

– Если бы вас попросили назвать три своих самых сильных качества, каким был бы ответ?

– Характер, трудолюбие и выносливость.

– Ваш однофамилец, Александр Викторович Горшков, задал высокую планку для людей с этой фамилией, которые защищают цвета «Зенита». Продолжите славную традицию Горшковых в Петербурге?

– Очень на это надеюсь! Когда был маленьким, смотрел матчи «Зенита», видел победу в Кубке УЕФА, и Александр тоже там играл. Так что с детства начал следить за ним и за клубом.

– У вас есть возможность обратиться к болельщикам сине-бело-голубых. Что бы вы хотели им сказать?

– Дорогие болельщики! Обещаю вам, что буду выкладываться на каждой игре, отдавать себя полностью и по максимуму приносить пользу этому клубу.