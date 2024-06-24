Егоров: «В переходе Горшкова в «Зенит» «Спартак» использовали как домкрат»

Инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о трансфере латераля «Крыльев Советов» Юрий Горшкова в «Зенит».

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел за «Крылья Советов» 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Сообщалось, что на игрока сборной России претендовал «Спартак», но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

«Спартак-2» отдан на аутсорс агенту Павлу Андрееву. В обмен эта агентская группа должна предоставлять «Спартаку» какие-то преференции – это подразумевается.

На этом фоне переход Горшкова [клиента Андреева] в «Зенит» выглядит обидно и невыигрышно для «Спартака». Была информация, что игрок вот-вот перейдет в московский клуб, а в итоге он переходит в «Зенит». «Спартак» использовали как домкрат, чтобы повысить сумму агентских и чтобы повысить сумму контракта игрока», – сказал Егоров на своем бусти-аккаунте.