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    • Егоров: «В переходе Горшкова в «Зенит» «Спартак» использовали как домкрат»

    Егоров: «В переходе Горшкова в «Зенит» «Спартак» использовали как домкрат»

    Инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о трансфере латераля «Крыльев Советов» Юрий Горшкова в «Зенит».

    • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.
    • В минувшем сезоне 25-летний Горшков провел за «Крылья Советов» 34 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
    • Сообщалось, что на игрока сборной России претендовал «Спартак», но клуб из Санкт-Петербурга предложил футболисту более выгодные условия.

    «Спартак-2» отдан на аутсорс агенту Павлу Андрееву. В обмен эта агентская группа должна предоставлять «Спартаку» какие-то преференции – это подразумевается.

    На этом фоне переход Горшкова [клиента Андреева] в «Зенит» выглядит обидно и невыигрышно для «Спартака». Была информация, что игрок вот-вот перейдет в московский клуб, а в итоге он переходит в «Зенит». «Спартак» использовали как домкрат, чтобы повысить сумму агентских и чтобы повысить сумму контракта игрока», – сказал Егоров на своем бусти-аккаунте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:11
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1719210275
    Так вот из-за кого переплачивают в России. Как всегда виноват Спартак!
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    paracetamol
    1719210675
    «Спартак» использовали как презерватив.
    Ответить
    andr45
    1719212570
    «Егоров: «В переходе Горшкова в «Зенит» «Спартак» использовали как домкрат» Как всегда неприкрытая ложь и мерзкое злопыхательство этого неудачника по жизни) Дело в том, что Горшков никогда не интересовал «Спартак». Именно об этом и заявил Амарал. У «Спартак» и без него есть кому играть — Хлусевич, Тавариш, Рябчук.
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    FCSpartakM
    1719214584
    Да нет, российские игроки и агнеты толкают российских игроков зениту конечно же не за комиссионные и большое зп, а потому что у них есть перспектива роста
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    alefreddy
    1719214589
    Мюллер раскачал лодку
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