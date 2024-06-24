Реакция махачкалинского «Динамо» на теракты в Дагестане

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала заявление в связи с атакой террористов на Дагестан.

«Футбольный клуб «Динамо» Махачкала выражает соболезнования родным и близким погибших в результате нападений в Дербенте и Махачкале.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все наши мысли сегодня – о вас. Берегите себя и близких», – говорится в заявлении.