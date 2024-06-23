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    • Кузнецов прокомментировал свое нападение на журналиста в Медиалиге

    Кузнецов прокомментировал свое нападение на журналиста в Медиалиге

    Тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов накануне напал на журналиста во время матча. Он объяснил свое поведение.

    «С моей стороны был пинок, я ему пинка дал просто. Я ему сказал: «Уйди отсюда, не снимай кровь». Захотел подписчиков – получил пинка. Но репортер себя тоже неправильно повел, потому что лига разрешила ему лезть на поле во всех моментах. Если нарушение на поле, он должен тоже выбегать? Он должен стоять на бровке.

    Какого фига он побежал на поле? Он не имеет права это делать. Это ему уроком будет. Бить людей – неправильно. Я дал пинка для профилактики. Я его, что ли, ногой по голове ударил? Пинка получил, молодец», – сказал Кузнецов.

    • 2DROTS в 1/4 финала Медиалиги прошли «Амкал».
    • Кузнецов провел 12 матчей за сборную СССР и 8 – за сборную России.
    • Зимой назначить тренера хотел «Енисей», но Кузнецов отказался по семейным обстоятельствам.

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    Источник: «РБ Спорт»

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