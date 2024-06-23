Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Реакция «Пари НН» на информацию о распродаже игроков

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о распродаже игроков клубом.

    «Распродажа отменяется. Но она и не планировалась.

    Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли / продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты. Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем тг-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности.

    Все остальное – домыслы, фейки и пустая болтовня.

    Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» – плод чьей-то чрезвычайной фантазии», – написал Мелик-Гусейнов.

    • «Пари НН» в минувшем сезоне спасся от вылета благодаря победе в переходных матчах с «Арсеналом».
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.
    • Он станет для «Пари НН» 4-м подряд в РПЛ.

    Новости по теме
    «Пари НН» выставил на трансфер восьмерых игроков 7
    Вратарь Медведев подписал контракт с клубом РПЛ после ухода из «Ростова» 1
    «Пари НН» бесплатно забрал игрока «Локомотива» 2
    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+