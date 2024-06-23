Реакция «Пари НН» на информацию о распродаже игроков

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о распродаже игроков клубом.

«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась.

Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли / продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты. Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем тг-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности.

Все остальное – домыслы, фейки и пустая болтовня.

Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» – плод чьей-то чрезвычайной фантазии», – написал Мелик-Гусейнов.