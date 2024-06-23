Реакция «Пари НН» на информацию о распродаже игроков

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о распродаже игроков клубом.
«Распродажа отменяется. Но она и не планировалась.
Снова кто-то подлил масло в огонь. Время-то горячее, трансферное. Но мы не на базаре, чтобы покупать и продавать. И предметом купли / продажи не могут быть люди. В нашем случае – футболисты. Придерживайтесь официальной позиции клуба. Мы ее публикуем на наших информационных страницах. Я в своем тг-канале тоже даю информацию, которая соответствует действительности.
Все остальное – домыслы, фейки и пустая болтовня.
Гуляющий список наших футболистов со статусом «на продажу» – плод чьей-то чрезвычайной фантазии», – написал Мелик-Гусейнов.
- «Пари НН» в минувшем сезоне спасся от вылета благодаря победе в переходных матчах с «Арсеналом».
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
- Он станет для «Пари НН» 4-м подряд в РПЛ.