Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    «Челси» заинтересован в трансфере форварда «Лилля»

    Канадский футболист «Лилля» Джонатан Дэвид может перебраться в «Челси».

    По сведениям СМИ, боссы «Челси» продолжают работу по усилению атаки. Лондонцы обратили внимание на 24-летнего нападающего сборной Канады. Клуб уже связался с представителями Дэвида и обсудил условия возможного трансфера.

    «Челси» ожидает, что цена на футболиста будет не слишком высокой из-за истекающего в 2025 году контракта. При этом англичане пока не обращались в «Лилль» по поводу перехода канадца.

    • Джонатан Дэвид представляет цвета «Лилля» с 2020 года. В майке французского коллектива игрок поучаствовал в 183 поединках, в которых сумел наколотить 84 гола. Также в активе форварда 18 ассистов.
    • В минувшем сезоне Джонатан набрал 26+9 по системе «гол плюс пас» в 47 играх.
    • Отметим, что в активе Дэвида 26 голов в 48 матчах за сборную Канады.

    Новости по теме
    «Челси» купил 17-летнего «Мессиньо» 3
    «Челси» заплатит 19 миллионов за 18-летнего футболиста, сыгравшего 35 минут в АПЛ
    «Челси» нацелился на форварда сборной Германии
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+