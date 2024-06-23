«Челси» заинтересован в трансфере форварда «Лилля»

Канадский футболист «Лилля» Джонатан Дэвид может перебраться в «Челси».

По сведениям СМИ, боссы «Челси» продолжают работу по усилению атаки. Лондонцы обратили внимание на 24-летнего нападающего сборной Канады. Клуб уже связался с представителями Дэвида и обсудил условия возможного трансфера.

«Челси» ожидает, что цена на футболиста будет не слишком высокой из-за истекающего в 2025 году контракта. При этом англичане пока не обращались в «Лилль» по поводу перехода канадца.