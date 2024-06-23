«Челси» заинтересован в трансфере форварда «Лилля»

Канадский футболист «Лилля» Джонатан Дэвид может перебраться в «Челси».
По сведениям СМИ, боссы «Челси» продолжают работу по усилению атаки. Лондонцы обратили внимание на 24-летнего нападающего сборной Канады. Клуб уже связался с представителями Дэвида и обсудил условия возможного трансфера.
«Челси» ожидает, что цена на футболиста будет не слишком высокой из-за истекающего в 2025 году контракта. При этом англичане пока не обращались в «Лилль» по поводу перехода канадца.
- Джонатан Дэвид представляет цвета «Лилля» с 2020 года. В майке французского коллектива игрок поучаствовал в 183 поединках, в которых сумел наколотить 84 гола. Также в активе форварда 18 ассистов.
- В минувшем сезоне Джонатан набрал 26+9 по системе «гол плюс пас» в 47 играх.
- Отметим, что в активе Дэвида 26 голов в 48 матчах за сборную Канады.