Ари предсказал следующего чемпиона России

Экс-форвард сборной России Ари спрогнозировал, кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/25.

«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России. Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.

Галицкий больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», – заявил Ари.