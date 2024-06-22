Ари предсказал следующего чемпиона России

Экс-форвард сборной России Ари спрогнозировал, кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/25.
«У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России. Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.
Галицкий больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», – заявил Ари.
- «Краснодар» финишировал вторым в прошедшем сезоне РПЛ.
- Южане отстали от «Зенита», ставшего чемпионом, на 1 очко.
- Ари выступал за краснодарский клуб с 2013 по 2021 год.