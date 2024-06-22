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    Ари предсказал следующего чемпиона России

    Экс-форвард сборной России Ари спрогнозировал, кто выиграет РПЛ в сезоне-2024/25.

    «У меня есть уверенность, что в следующем сезоне «Краснодар» станет чемпионом России. Я почти уверен в этом, так как в прошедшем сезоне команда Сергея Галицкого показала очень хороший результат.

    Галицкий больше всех в России заслуживает стать чемпионом страны, как мне кажется», – заявил Ари.

    • «Краснодар» финишировал вторым в прошедшем сезоне РПЛ.
    • Южане отстали от «Зенита», ставшего чемпионом, на 1 очко.
    • Ари выступал за краснодарский клуб с 2013 по 2021 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    O-kolesov
    1719065288
    А поставит на Зенит.
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    Skull_Boy
    1719065404
    Конечно выиграют с гениальный тренером-физруком, где Сафонова уже нет, Кордоба и Эдик на чемоданах, про Волкова непонятки и скорее всего уйдет, да точно станет чемпионом Первой лиги в сезоне 25-26
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    ...короче
    1719066419
    ...для этого, наверное, трём-четырем командам, надо просто умереть. И вот, тогда...
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    СпорЦмен
    1719066973
    Вроде уехал из Краснодара, а язык в жопе Галицкого оставил. :)))
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