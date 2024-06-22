Новый конфликт в «Манчестер Юнайтед» с участием тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно открытостью главного тренера команды Эрика тен Хага.

Голландский специалист в интервью рассказал подробности переговоров с боссами клуба в конце сезона-2023/24.

По словам тен Хага, он встречался с представителями руководства «МЮ» во время отдыха на Ибице.

Управленцы «Юнайтед» не понимают, зачем тренер раскрывал детали делового общения.