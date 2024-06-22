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    Новый конфликт в «Манчестер Юнайтед» с участием тен Хага

    Руководство «Манчестер Юнайтед» недовольно открытостью главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Голландский специалист в интервью рассказал подробности переговоров с боссами клуба в конце сезона-2023/24.

    По словам тен Хага, он встречался с представителями руководства «МЮ» во время отдыха на Ибице.

    Управленцы «Юнайтед» не понимают, зачем тренер раскрывал детали делового общения.

    • «МЮ» финишировал на 8-м месте в АПЛ.
    • Команда выиграла Кубок Англии.
    • Контракт тен Хага с «Юнайтед» истекает год, в нем есть опция продления еще на сезон.

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    Источник: The Sun

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