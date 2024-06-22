Капитан «Реала» получил второе предложение из Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии защитником «Реала» Начо интересуется не только «Аль-Иттихад».
В борьбу за 34-летнего испанца включилась «Аль-Кадисия», вернувшаяся в высший дивизион.
Пока владельцы «Аль-Иттихада» утверждают бюджет на новый сезон, новичок лиги может перехватить опытного футболиста.
- Начо дебютировал за главную команду «Реала» в 2011 году и провел уже 14 сезонов.
- Его статистика: 364 матча, 16 голов, 10 ассистов.
- Сообщалось, что капитану мадридцев предложили зарплату в размере 20 миллионов евро в год.