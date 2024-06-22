Капитан «Реала» получил второе предложение из Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии защитником «Реала» Начо интересуется не только «Аль-Иттихад».

В борьбу за 34-летнего испанца включилась «Аль-Кадисия», вернувшаяся в высший дивизион.

Пока владельцы «Аль-Иттихада» утверждают бюджет на новый сезон, новичок лиги может перехватить опытного футболиста.